Спортсмены из России не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

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Все атлеты уже отправились домой из Франции.

Никто из российских спортсменов, выступивших на летней Олимпиаде во Франции, не собирается присутствовать на торжественной церемонии закрытия Игр. Об этом сообщила Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ в беседе с ТАСС.

Завершение Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа. Последними покинуть Францию собираются каноисты — все остальные спортсмены из России, представленные под нейтральным статусом, уже вернулись домой.

«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — отметили в федерации.

К участию в парижской Олимпиаде были допущены 15 спортсменов из Российской Федерации. Международный олимпийский комитет (МОК) выставил им особое условие — выступать они должны были в нейтральном статусе. По итогам завершения соревнований Россия получила одну медаль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таиланда и Таджикистана.