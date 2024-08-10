«Девочка — это классно»: невестка Валерии рассказала о планах на вторую беременность
Невестка певицы Валерии пока не собирается становиться мамой во второй раз
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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У сына артистки и его жены уже есть дочка по имени Селин. Собираются ли они вновь сделать певицу бабушкой?
Невестка певицы Валерии — Лиана Шульгина — пока не планирует во второй раз становиться матерью. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Во-первых, я не беременна. Во-вторых, мы никуда не торопимся. В-третьих, у Селин прекрасный возраст, три года, хочется как можно больше внимания, времени посвятить и уделить ей. С появлением второго ребенка фокус в любом случае сместится как бы этого ни хотелось», — ответила Лиана.
Однако девушка не думает о поле второго ребенка, она и ее муж будут рады вне зависимости от того, кто у них родится.
«Если будет вторая девочка — это классно. Потому что у них будут с Селинкой дружеские отношения, как у нас с Марьяшкой, у нас, кстати, пять лет разница», — поделилась блогер.
При этом Шульгиной хотелось бы узнать, каково воспитывать мальчика. У других ее знакомых никогда не рождались сыновья, поэтому ей был бы интересен подобный опыт.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что между певицей Валерией и ее невесткой произошел разлад.