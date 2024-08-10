Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над Белоруссией и РФ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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По тревоге подняли около десятка сил ПВО.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в небе над территориями Россией и Белоруссией были уничтожены воздушные цели с Украины. Слова глава государства передает агентство «Белта».

«Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность № 1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь», — сообщил глава Белоруссии.

Также вражеские цели были ликвидированы в небе Костюковичсковским районом, на восточном направлении.

По его словам, около десятка средств противовоздушной обороны были переведены в повышенную боевую готовность. В том числе на перехват воздушных целей вылетели самолеты и вертолеты, подчеркнул Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко намерен обсудить конфликт на Украине с Владимиром Путиным.