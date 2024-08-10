Главу Сергиева Посада Акулова задержали по подозрению в коррупции

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Его подельница из МФЦ фиктивно устраивала на работу людей.

В Сергиеве Посаде задержали главу городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ Юлию Каминскую по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

«По данным следствия, с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ „МФЦ Сергиево-Посадского г. о.“ за общее покровительство и попустительство по службе», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, за эти годы Акулов получил от своей подельницы не менее 15 миллионов рублей.

Тверской суд Москвы уже заключил под стражу Каминскую. Следствие также ходатайствовало об аресте самого Акулова.

По версии следствия, в период с января 2019 по июль 2024 года руководитель МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.» фиктивно трудоустроила на различные должности в компании не менее пяти формальных сотрудников, которые не осуществляли трудовую деятельность.

Таким образом она присваивала себе заработную плату несуществующих работников. В результате ей было начислено более 15 миллионов рублей. Она передавала эти деньги Акулову за «общее покровительство и попустительство по службе».

В отношении Акулова и Каминской возбуждено уголовное дело о взятках и мошенничестве.

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