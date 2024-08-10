В Минцифры объяснили, как жители Курской области могут оформить выплату

Покинувшие дома жители Курской области могут оформить выплату на «Госуслугах»

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Каким категориям граждан положена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей?

Жители Курской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

В ведомстве также перечислили районы, жителям которых доступна эта материальная помощь. К ним относятся:

Беловский район;

Большесолдатский район;

Глушковский район;

Кореневский район;

Льговский район;

Рыльский район;

Суджанский район;

Хомутовский район.

Уточняется, что срок оказания услуги может занять до шести рабочих дней.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим КТО введен в Курской и Белгородской областях вслед за Брянской.