В Минцифры объяснили, как жители Курской области могут оформить выплату
Покинувшие дома жители Курской области могут оформить выплату на «Госуслугах»
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Каким категориям граждан положена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей?
Жители Курской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.
В ведомстве также перечислили районы, жителям которых доступна эта материальная помощь. К ним относятся:
- Беловский район;
- Большесолдатский район;
- Глушковский район;
- Кореневский район;
- Льговский район;
- Рыльский район;
- Суджанский район;
- Хомутовский район.
Уточняется, что срок оказания услуги может занять до шести рабочих дней.
Атака ВСУ на Курскую область
Боевики ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.
Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим КТО введен в Курской и Белгородской областях вслед за Брянской.