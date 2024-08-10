Путин: Россия славится победными традициями физкультурного движения

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Глава государства поздравил россиян с Днем физкультурника.

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Этот праздник ежегодно отмечается в РФ каждую вторую субботу августа. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что наша страна известна победными традициями физкультурного движения. Он также выразил гордость за легендарных чемпионов и рекордсменов из нашей страны, которых воспитал спорт.

«А главное — спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперед, добиваться поставленных целей», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в России активно развивается спортивная инфраструктура, она становится более современной и доступной.

Он также отметил открытие новых стадионов, бассейнов, тренировочных центров и ледовых дворцов по всей стране. Кроме того, улучшается качество преподавания физкультуры в образовательных учреждениях.

Российский лидер отметил, что в год семьи проводятся мероприятия, направленные на развитие семейного спорта, а также на поддержку здоровья детей, подростков и старшего поколения.

Путин подчеркнул важность продолжения этой работы, назвав ее неотъемлемым и ключевым приоритетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую тему Путин поднял на заседании Совбеза.