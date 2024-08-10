«Будут ограничения»: Гладков рассказал о режиме КТО в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Какие меры будут временно действовать в регионе?

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в Белгородской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз с украинской стороны, наложит определенный ряд ограничений на передвижение по местности. Об этом в видеообращении в своем официальном Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня будут устанавливаться отдельные ограничения на передвижения. Будут проверки документов там, где есть угроза совершения террористических актов», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что правительство Белгородской области и муниципальные образования намерены публично отчитываться о происходящих изменениях. По словам Гладкова, все ограничения и веденный режим КТО будут сняты после нормализации обстановки в регионе.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщили, что режим КТО введен в Брянской области, Курской и Белгородской областях. Меры приняты на фоне последних атак со стороны Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое режим КТО.