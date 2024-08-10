На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таиланда и Таджикистана
При награждении боксеров на ОИ-2024 перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Очередной конфуз произошел на церемонии награждения боксеров.
Организаторы Олимпийских игр в Париже перепутали государственные флаги Таиланда и Таджикистана на церемонии награждения призеров турнира по боксу. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Очередной конфуз произошел 9 августа. В соревновании по этой дисциплине в весовой категории до 92 килограммов победителем стал Лазизбек Муллажонов из Узбекистана. Второе место занял Лорен Альфонсо из Азербайджана. Обладателями бронзовых наград стали Эммануэль Рейес из Испании и Давлат Болтаев из Таджикистана.
Однако вместо флага Таджикистана на церемонии награждения был поднят флаг Таиланда.
Это не первая путаница с флагами, которую допустили организаторы Олимпиады. Перед соревнованиями по метанию молота на экране перепутали флаг СССР и России.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх в Париже.