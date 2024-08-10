Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника над двумя регионами РФ
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Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС
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Попытка атаки со стороны киевского режима была успешно пресечена.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью 32 украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Ярославской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 26 вражеских дрона было уничтожено над Курской областью, еще шесть — над Ярославской областью.
Прежде врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз с украинской стороны в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО).
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что над Белгородской областью сбили 29 дронов ВСУ.