«Эта дрянь»: Селена Гомес навлекла на себя волну хейта из-за неосторожного фото

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Valentina Claret

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Знаменитость не в первый раз разочаровала свою аудиторию.

Американская певица и актриса Селена Гомес стала объектом травли из-за подозрений в курении вейпа. В личном блоге звезда опубликовала селфи, на снимке она спрятала под эмодзи-сердечком руку.

Поначалу поклонники решили, что таким образом артистка намекнула на помолвку с бойфрендом Бенни Бланко — как будто прикрыла обручальное кольцо. Но позже самые внимательные разглядели на увеличенном изображении очертания вейпа.

Проблема не только в публичности Гомес и влиянии на массы. В пропаганде нездорового образа жизни ее не обвинили. Дело в состоянии самой Селены.

Известно, что исполнительница много лет борется с аутоиммунным заболеванием — красной системной волчанкой. Ей просто необходимо следить за режимом, питанием, а вредные привычки категорически противопоказаны. Фолловеры шокированы неосмотрительностью Гомес.

Тот самый снимок Селены Гомес, предположительно, с вейпом . Instagram* / selenagomez

Более того, фанаты помнят неприятную историю, связанную с лучшей подругой артистки. В 2017 году Франсия Райс отдала ей свою почку. Девушки называли себя сестрами, селебрити то и дело публично благодарила свою спасительницу.

Уже через год они поссорились, так как оправившаяся Селена перестала соблюдать предписания врачей, начала употреблять алкоголь и забыла о диете. Вскоре звезда попрощалась и с подругой, которая была возмущена таким отношением к ее жертве.

«Я не могу поверить, что ее подруга рисковала жизнью и отдала ей свою почку, а она курит эту дрянь. Ужасно»;

«Она просто хочет внимания»;

«Она не заслуживает эту почку», — пишут комментаторы в сети.

Есть у Селены и заступники. Они отмечают, что жизнь знаменитости полна соблазнов, и с серьезным недугом она столкнулась в очень юном возрасте, что оправдывает некоторую безответственность. Другие склонны винить во всем Бенни Бланко, якобы под его влиянием Гомес вернулась к вредным привычкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вейпы превращают здоровых людей в инвалидов.

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