Глава МАГАТЭ призвал избежать ядерной аварии в Курской области

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В агентстве обеспокоены «серьезными радиологическими последствиями», к которым могут привести боевые действия.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии в Курской области, где находится Курская АЭС.

«На данном этапе я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями», — говорится в распространенном пресс-службой МАГАТЭ заявлении Гросси.

По словам главы агентства, он находится в контакте с соответствующими властями обеих стран и будет продолжать информировать международное сообщество по мере необходимости.

Атака ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют в другие регионы. Бои на приграничье продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребует мировое сообщество признать террористической атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население Курской области.