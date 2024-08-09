«Не справился с управлением и навалил на нос»: в Петербурге катер задел «Аврору»

В Петербурге рулевой катера не справился с управлением и задел крейсер «Аврора»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Сразу после столкновения маломерное судно покинуло место аварии.

В Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора». По информации 5-tv.ru, рулевой маломерного судна не справился с управлением и допустил столкновение.

«Не справился с управлением и навалил на нос. Остальные катера помогали выручить (отчалить — Прим. ред.) или просто смотрели», — рассказал очевидец.

Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали. Катер сразу после столкновения покинул место аварии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В сентябре прошлого года в «Аврору» врезался прогулочный катер с пассажирами. Тогда причиной столкновения стала поломка генератора маломерного судна. В результате инцидента также никто не пострадал, легендарный крейсер остался без повреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле крейсера «Аврора» на постоянной стоянке у Петроградской набережной в Петербурге обнаружили ручную гранату.