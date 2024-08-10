«Я начала слепнуть»: Дана Борисова рассказала о последствиях «Оземпика»

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Желание похудеть довело телеведущую до серьезных проблем со здоровьем. Мало того, свою дочь она тоже решила подсадить на «чудо-лекарство».

Телеведущая Дана Борисова снова в беде. И снова виной тому стала ее склонность к экспериментам с веществами. Как известно, она стала жертвой моды на препарат для диабетиков «Оземпик», который звезды и не только повально использовали для быстрого похудения. Результат, конечно, получали, но вместе с ним и целый букет неприятных побочных эффектов.

Среди них и Дана Борисова. Более того, она и своей несовершеннолетней дочери делала инъекции. Благо, совсем немного, поэтому навредить не успела.

Сама же ведущая ощутила в полной мере последствия опасной «диеты». Она была госпитализирована в ужасном состоянии. До последнего селебрити защищалась перед коллегами и поклонниками, утверждала, что ничего плохого не сделала и не подвергала риску дочь. Но спустя время осознала ошибку. В интервью порталу lady.mail.ru она поделилась переживаниями.

«Если честно, я потом пожалела, что сделала дочке эти два укола препарата. Себе сделала больше, и у меня начались жуткие побочки. Меня постоянно тошнило, я дважды теряла сознание и даже начала слепнуть! Я шла по улице и вдруг перед глазами — полный туман. В общем, кошмар! Никому этот препарат не советую. У дочки, к счастью, ничего этого не было, но, когда у меня стали проявляться первые признаки побочек, я очень за нее испугалась», — сказала Борисова.

С помощью «Оземпика» теледива похудела на 12 килограммов. Спустя восемь месяцев она по-прежнему весит 55 килограммов, но теперь поддерживает форму более здоровыми способами. В рационе знаменитости нет сахара и соли уже несколько лет, проблема переедания не стоит — к еде она равнодушна, а временами и вовсе забывает о ней. Что ж, важнее то, что в меню Борисовой больше нет опасных для жизни препаратов.

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