Акция «Свеча памяти» прошла в Мелитополе в поддержку жителей Курской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате зверской атаки украинских боевиков пострадали 66 человек.

Акцию «Свеча памяти» провели в поддержку жителей Курской области. Активисты молодежных объединений выложили надпись «Курск, Мелитополь с тобой!». Группа молодых людей готовилась к акции весь день.

Ранее такая акция состоялась в Краснодаре. Местные жители выложили из свечей надпись «Курская область, Краснодар с вами». В Петербурге на Дворцовой площади также появилась выложенная из горящих свеч фраза «Курск, мы с тобой». К акции присоединились и многи едргие города России.

Атака ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области.

По данным Минздрава, под украинским огнем пострадали 66 человек, девять из которых несовершеннолетние. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои в приграничье продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СПЧ требует мир признать терроризм ВСУ в Курской области.