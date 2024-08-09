На борту было 62 человека: никто не выжил при падении самолета в Бразилии

Никто не выжил при падении самолета в Бразилии, на борту было 62 человека

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Причина крушения устанавливается.

Никто не выжил при падении самолета в Бразилии, на борту которого находились 62 человека. Об этом сообщили местные власти.

О крушении самолета в городе Виньедо стало известно около часа назад. Как передавал канал CNN Brazil, самолет врезался в несколько домов.

На кадрах с места, которые появились в Сети, видно, что самолет упал в жилой квартал. Обломки лежат прям рядом с домами. Судно чудом не приземлилось на крышу одного из них.

Уточняется, что самолет летел по маршруту из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу). Причины падения самолета пока неизвестны.