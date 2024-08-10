«Очень достойно»: Авербух рассказал о состоянии Арзамасовой после родов

Авербух рассказал, что после родов Елизавета Арзамасова чувствует себя хорошо

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актриса подарила фигуристу долгожданную наследницу.

Знаменитый фигурист Илья Авербух рассказал о состоянии своей жены, актрисы Елизаветы Арзамасовой, после рождения второго ребенка. Спортсмен сообщил, что он «бесконечно счастлив».

«Все прошло очень спокойно и хорошо, Лиза чувствует себя уже очень достойно», — поделился Авербух со StarHit.

Знаменитый фигурист рассказал, что девочка родилась весом 3300 граммов. А рост ее — 52 сантиметра.

У пары в 2021 году родился сын Лев, а теперь, спустя два года, в их жизни появилась и дочь Лия. Авербух давно мечтал о наследнице и оказался невероятно рад, когда узнал пол ребенка. Безусловно, фигурист был бы счастлив и мальчику, однако «опыта растить девочку» у него еще не было, как он признавался несколько месяцев назад. У фигуриста также есть взрослый сын Мартин от прошлого брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты оценили имя новорожденной дочери Авербуха и Арзамасовой.