«Скрылся в женской одежде»: в Дагестане ищут обстрелявшего полицейских мужчину
МВД Дагестана разыскивает мужчину в женской одежде, стрелявшего в полицейских
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Злоумышленник ранил двух правоохранителей, когда те пытались проверить у него документы на машину.
Полиция Дагестана разыскивает мужчину, который при проверке документов ранил двоих правоохранителей из огнестрельного оружия и скрылся. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.
Уточняется, что в розыск объявлен 41-летний уроженец села Новая жизнь Шалинского района Чеченской Республики Али Демильханов.
Мужчина подозревается в том, что на автодороге Хасавюрт — Тлох при попытке проверить у него документы на автомобиль ВАЗ-111730 (Lada Kalina) обстрелял сотрудников полиции. В результате двое полицейских были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
«Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, носит перчатки, головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз (никаб)», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего заместителя руководителя Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск по уголовной статье.