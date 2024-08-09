Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Кинодеятель не поверил, что такой масштабный проект можно было реализовать в короткие сроки.

Французский режиссер Гаспар Ноэ высоко оценил потенциал кинопарка «Москино» для создания масштабных проектов.

В ходе своего визита он осмотрел декорации — от деревень до московских и берлинских улиц, съемочные площадки, образовательный центр и самый большой хромакей в Европе.

«Все это они сделали сами в такие короткие сроки? Это действительно круто!» — восхитился Ноэ.

Также во время посещения «Москино» режиссер договорился о показе своего фильма «Вихрь» в рамках Московской международной недели кино, которая пройдет в период с 23 по 28 августа более чем на 100 локациях.

«В рамках недели кино для жителей, гостей столицы и представителей бизнеса будет очень много активностей, начиная от мастер-классов и кинопоказов, до различных лекций. Можно будет даже принять участие в кастингах и, конечно же, посмотреть кинопремьеры, в том числе на открытых площадках, таких как бассейны, парки и сами кинотеатры», — рассказала 5-tv.ru руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

В апреле всемирно известный режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк «Москино», который произвел на него большое впечатление.

По словам кинодеятеля, «Москино» — это огромный профессионально сделанный проект, где можно создать серьезный фильм. Кустурица не исключил, что снимет здесь одну из частей триптиха по произведениям русских классиков — Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского.

Кинопарк «Москино» находится в Новой Москве. Городские власти в кратчайшие сроки отстроили его на заброшенном пустыре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о возрождении кинопроизводства в столице и представил проект кинопарка «Москино».