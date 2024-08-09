В Москве за взятки осудили бывших начальников Пенсионного фонда

Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts

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Расследование уголовного дела продолжается.

Пресненский суд Москвы вынес приговоры бывшим начальникам Пенсионного фонда России (ПФР) за получение взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Самый крупный срок и штраф получил экс-глава ПФР Евгений Никитин.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 190 762 500 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также полномочий представителя власти сроком на десять лет», — указали в Telegram-канале ведомства.

По той же статье осудили бывших топ-менеджеров фонда Александра Руднева, Евгения Турчака и Рубена Энфиаджяна. Их приговорили к 12 годам лишения свободы и аналогичным штрафом.

Константина Янкина и Дмитрия Радченко приговорили к 11 и шести годам колонии соответственно, однако если Янкина обязали выплатить такой же штраф, как и другим осужденным коллегам, то вот Радченко должен заплатить государству десять миллионов рублей.

Бывшие сотрудники Пенсионного фонда признаны виновными в том, что в период с 2016 по 2019 год «за обеспечение заключения госконтрактов с группами компаний „Техносерв“ и „Редсис“ на сумму более 18 миллиардов рублей получили от владельцев этих организаций Алексея Ананьева и Сергея Гордеева, а также от Дмитрия Радченко и других подчиненных им работников свыше 190 миллионов рублей». Об этом сообщали в Генеральной прокуратуре России.

Расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил под арестом бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба армии генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого подозревают в получении взяток.