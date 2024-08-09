Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова* на 48 тысяч рублей

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Еще один штраф получил беглый журналист Доброхотов*.

Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы Смольянинов Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 19.34 КоАП РФ („Нарушение порядка деятельности иностранного агента“)», — уточняется в сообщении.

Смольянинову выписали административный штраф в размере 48 тысяч рублей. Проблемы с законом у некогда известного в России артиста начались после того, как он нарвался на пранкеров Вована и Лексуса. Забывшийся Смольянинов в разговоре с ними заявил, что намерен пойти воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще один штраф Черемушкинский суд выписал журналисту Роману Доброхотову*. Его признали виновным в участии в деятельности иностранной организации, которая признана нежелательной на территории России. Он получил штраф в размере 14 тысяч рублей.

По последним данным, оба оштрафованных проживают за пределами России.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд зарегистрировал административный протокол на Смольянинова.

* — внесены в реестр иностранных агентов Минюстом России

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

*** — признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга