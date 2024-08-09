Банки предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Ряд кредитных учреждений заявили о готовности пойти навстречу заемщикам вплоть до полного списания их задолженностей.

Несколько российских банков сообщили о предоставлении кредитных каникул пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Курской области.

Так, в МТС Банке заявили, что рассмотрят обращения граждан о предоставлении кредитных каникул в индивидуальном порядке, чтобы найти решение для урегулирования задолженности.

В «Альфа-Банке» также сообщили, что собирают обращения от пострадавших для индивидуального рассмотрения.

В свою очередь, «Почта Банк» заявил о предоставлении отсрочки по кредитам и кредитным картам тем клиентам, которые были вынуждены покинуть свои дома в Курской области.

Тем временем в «Совкомбанке» предлагают несколько вариантов помощи пострадавшим: от кредитных каникул и рефинансирования задолженности с уменьшением платежа до полного списания кредитных обязательств. Каждый случай рассматривается индивидуально.

В банке «Зенит» заявили, что рассмотрят обращения пострадавших и по возможности окажут поддержку заемщикам в приграничных субъектах России, используя государственные и собственные программы урегулирования.

Атака ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области.

По последнем данным Минздрава, под украинским огнем пострадали 66 человек, девять из которых несовершеннолетние.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои на приграничье продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал всем пострадавшим жителям Курской области единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.