«Очень скромна»: Катя Лель рассказала о планах единственной дочери

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Пойдет ли Эмилия по стопам матери?

Дочь Кати Лель Эмилия не планирует идти по стопам матери и начинать музыкальную карьеру. Об этом певица рассказала в беседе с Voice.

Эмилие 15 лет, она учится в лицее на химико-биологическом факультете и, по словам артистки, вполне успешно. Лель также отметила, что помимо способностей к учебе, у дочери прекрасные вокальные данные.

«Тембр намного ниже, чем у меня, с хрипотцой, как я люблю, и очень такой объемный. Мне нравится», — отметила знаменитость.

Девушка знает слова всех песен любимой мамы. И именно она рассказала Лель о том, что хит «Мой мармеладный» взорвал зарубежные чарты.

При этом единственная наследница звезды пока не знает, чем хочет заниматься в будущем. Но у нее есть еще время определиться с профессией. А мама поддержит любой ее выбор.

«Очень скромна. Я иногда говорю: „Эми, я бы на твоем месте как-то использовала мою популярность“. А она всегда очень воспитана. И это здорово», — подчеркнула довольная знаменитая мама.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Катя Лель рассказала о мимолетном флирте с Жан-Клодом Ван Даммом.