«Очень скромна»: Катя Лель рассказала о планах единственной дочери
Дочь Кати Лель Эмилия не планирует начинать музыкальную карьеру
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пойдет ли Эмилия по стопам матери?
Дочь Кати Лель Эмилия не планирует идти по стопам матери и начинать музыкальную карьеру. Об этом певица рассказала в беседе с Voice.
Эмилие 15 лет, она учится в лицее на химико-биологическом факультете и, по словам артистки, вполне успешно. Лель также отметила, что помимо способностей к учебе, у дочери прекрасные вокальные данные.
«Тембр намного ниже, чем у меня, с хрипотцой, как я люблю, и очень такой объемный. Мне нравится», — отметила знаменитость.
Девушка знает слова всех песен любимой мамы. И именно она рассказала Лель о том, что хит «Мой мармеладный» взорвал зарубежные чарты.
При этом единственная наследница звезды пока не знает, чем хочет заниматься в будущем. Но у нее есть еще время определиться с профессией. А мама поддержит любой ее выбор.
«Очень скромна. Я иногда говорю: „Эми, я бы на твоем месте как-то использовала мою популярность“. А она всегда очень воспитана. И это здорово», — подчеркнула довольная знаменитая мама.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Катя Лель рассказала о мимолетном флирте с Жан-Клодом Ван Даммом.