«Очень важный вопрос»: какую тему Путин поднял на заседании Совбеза

Путин провел Совбез на тему борьбы с терроризмом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Среди участников были главы Минобороны, ФСБ и СВР.

Владимир Путин сегодня провел заседание Совбеза. На очном совещании в Ново-Огареве обсуждали тему противодействия терроризму. Среди участников — министр обороны Андрей Белоусов, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в повестке дня оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом. Александр Васильевич, пожалуйста», — начал встречу Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин 7 августа встретился с руководителями силовых ведомств, Генерального штаба и ФСБ, Минобороны РФ для обсуждения ситуации в Курской области.