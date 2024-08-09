МО: за неделю ВС РФ освободили три села в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Российской группировке «Центр» удалось отразить 22 контратаки противника.

За минувшую неделю российские силы освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Подробную сводку с полей СВО с 3 по 9 августа приводит Минобороны России.

Российская группировка войск «Центр» освободила населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое на донецком направлении. ВС РФ удалось отразить 22 контратаки вражеской армии.

«За неделю на данном направлении потери противника составили до 2520 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, из них две боевые машины пехоты „Bradley“ производства США, боевая машина пехоты „Marder“ производства ФРГ и пять бронетранспортеров М113 производства США, 27 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также российской армией были нанесены 19 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и аэродромной инфраструктуре Украины. Были поражены и склады с боеприпасами и резервами киевского режима.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов и.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за время боевых действий на курском направлении была ликвидирована почти тысяча боевиков ВСУ.