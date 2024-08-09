«Охота за гражданскими»: СПЧ требует мир признать терроризм ВСУ в Курской области

Фадеев: международное сообщество должно признать терроризм ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области

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Украинские боевики расстреливают людей со спины.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребует мировое сообщество признать террористический характер атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население Курской области. С таким заявлением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев в беседе с ТАСС.

По словам Фадеева, он уже готовит обращения в международные организации, включая правозащитные.

«Убита беременная женщина, есть раненые дети, причем с ранениями в спину, идет охота за гражданскими автомобилями, обстрелян и частично разрушен Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, один человек погиб», — отметил глава СПЧ.

Фадеев также подчеркнул, что действия украинской армии на территории Курской области нарушают Женевские конвенции и должны быть признаны военными преступлениями, а на военнослужащих и отдающих приказы командирах лежит ответственность за смерти гражданских лиц.

По последним данным, которые предоставил Минздрав России, в результате атак киевского режима погибли четыре человека, еще 66 находятся в больницах в травмами разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики расстреляли из танка мужской монастырь под Суджей Курской области.