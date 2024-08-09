Минздрав призвал запретить водить авто при расстройстве половой идентификации

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Минздрав России предложил новый перечень противопоказаний к управлению транспортным средством, в который включено расстройство сексуального предпочтения и расстройство половой идентификации. Проект распоряжения правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Всего в перечне противопоказаний к управлению транспортным средством названы десять групп заболеваний, в том числе специфические расстройства личности, расстройства привычек и влечений, расстройства половой идентификации, расстройства сексуального предпочтения, а также психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией.

В случае принятия распоряжения изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В пресс-службе НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, комментируя появление перечня, заявили, что он в части психических расстройств и расстройств поведения не содержит дополнительных противопоказаний, медицинских показаний и ограничений к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года, перечнем.

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