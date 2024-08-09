Воровской подход: калифорнийские ученые создали вирус, способный победить ВИЧ

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

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Специалисты уже планируют провести исследования на людях.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско вместе со своими коллегами из других учреждений смогли создать вирус, способный победить ВИЧ. Об пишет The New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science.

Главная особенность нового подхода борьбы с ВИЧ — это использование молекулярного имитатора, проникающего в клетку и крадущего у смертоносного вируса важнейшие белки. Утверждается, что лечение при помощи вируса-обманщика также поможет затруднить передачу ВИЧ другим людям, а также позволит предотвратить развитие СПИДа.

Специалисты подчеркнули, что подобный подход показал многообещающие результаты, поэтому вскоре планируются испытания на людях.

Важно отметить, что за последние десять лет изменилась антиретровирусная терапия (АРВТ), которая позволяет ВИЧ-положительным жить полноценно. При этом в Минздраве РФ в начале июня этого года сообщили, что закупки антиретровирусных лекарств для пациентов с ВИЧ в России растут ежегодно. В 2024-м планируется потратить на это как минимум 36,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли заразиться ВИЧ в общественном туалете.