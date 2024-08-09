Снупп Догг и RHCP: кто еще из звезд выступит на закрытии Игр в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Igor Vidyashev

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Организаторы скандальной Олимпиады ранее обещали, что закрытие будет еще более «ярким», чем шокировавшее весь мир открытие.

Певица Билли Айлиш, группа Red Hot Chili Peppers и рэпер Снуп Догг выступят на закрытии Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что организацией мероприятия занимается Бен Уинстон — продюсер церемонии вручения «Грэмми» и проекта CBS «Вечер с Адель» в 2021 году.

Известно, что программа закрытия Олимпиады будет включать записанные и живые выступления артистов. Кроме знаменитых музыкантов, участие в церемонии примет голливудский актер Том Круз, который выполнит опасные трюки на мотоцикле и спустится по канату с крыши стадиона.

Не обошлось на Олимпиаде и без русской классики. В перерыве полуфинального матча по баскетболу между сборными США и Сербии на паркет вышли пять балерин, исполнивших «Танец маленьких лебедей» из легендарного балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Ватикан оказался разочарован «некоторыми сценами» церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.