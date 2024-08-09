Экс-глава ФИФА Хаяту скончался прямо во время Олимпиады в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Он не дожил до своего дня рождения всего день.

Экс-глава Африканской конфедерации футбола (CAF) и бывший временный президент Международной федерации футбола (ФИФА) Исса Хаяту умер прямо на парижских Олимпийских играх. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Хаяту был гостем летних Олимпийских игр в Париже в качестве почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК).

«От имени ФИФА выражаю соболезнования его семье, друзьям, бывшим коллегам и всем, кто его знал. Покойся с миром», — выступил с прощальной речью президент ФИФА Джанни Инфантино.

Хаяту скончался в возрасте 77 лет, точные причины его смерти пока не раскрываются.

При этом, по информации из некоторых открытых источников, Хаяту умер еще 8 августа в больнице от сердечного приступа. До своего дня рождения он не дожил всего один день.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти французского телеведущего, звезды передачи «Форт Боярд» Патриса Лаффона. Он не дожил до своего дня рождения совсем чуть-чуть.