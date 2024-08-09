От танков до «Градов»: ВС РФ наращивают силы для выбивания ВСУ из Курской области

Минобороны: ВС РФ отправили технику для вытеснения ВСУ из Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Техника призвана помочь российским военным вытеснить противника на приграничье.

Отправлены новые подразделения ВС РФ для наращивания группировки войск в Курской области — для выбивания украинских боевиков из Суджанского района. Видео с колонной бронетехники опубликовало Минобороны России.

Для выбивания Вооруженных силы Украины (ВСУ) на приграничье Курской области отправили также и тяжелую бронетехнику в виде танков. Кроме того, в колонне также находятся реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Дополняют их грузовые автомобили в виде КамАЗов и Уралов.

Вся представленная бронетехника направленна для наращивания сил в регионе, которые ведут активные боевые действия с украинскими боевиками в Суджанском районе в Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Боевики киевского режима попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам Курской области.

По последнем данным Минздрава России, под украинским огнем пострадали 66 человек, девять из которых несовершеннолетние.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои на приграничье продолжаются.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов и.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ несут потери на приграничье Курской области — за сутки уничтожено несколько сотен украинских боевиков.