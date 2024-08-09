В Курской области ввели режим аварийного межсетевого роуминга

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Жители региона смогут переключаться с неработающего оператора на доступного.

Минцифры России ввело межсетевой роуминг для жителей Курской области. Об этом сообщил сообщил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция».

«В 11 часов мы сегодня, с учетом того, что введен режим федерального ЧС в Курской области, ввели так называемый режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет теперь абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора», — объяснил Шадаев.

По его словам, этот режим позволит жителям Курской области автоматически подключиться к любому доступном оператору, если прежний перестанет ловить. Таким образом, куряне смогут постоянно оставаться на связи.

Помимо этого, мобильная связь и интернет в Курской области будут бесплатными до окончания режима ЧС.

Утром 9 августа МЧС сообщило, что в пострадавшем от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) регионе введен режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru передавал сводку Минобороны о текущей ситуации на курском направлении. Только за минувшие сутки враг потерял более 280 боевиков.