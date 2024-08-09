В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Он разработан по российской технологии и обладает высокой прочностью и долговечностью.

Корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» сегодня торжественно спустили на воду в Петербурге. Он относится к новому поколению минно-тральных сил и способен обнаруживать мины в морских акваториях и грунте, не входя в опасную зону. Для этого применяются беспилотные подводные аппараты.

На данный момент в составе ВМФ находятся девять подобных кораблей. Судна этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Он разработан по российской технологии и обладает высокой прочностью и долговечностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит эксперимент по имитации полета на Луну. Испытуемые первопроходцы находятся в стесненных «микрокосмических» условиях уже 266 дней. Шестеро добровольцев этой космической одиссеи решили испытать на себе все «ужасы космоса».