Сговор или необходимость? Автошколы Петербурга резко подняли цены на обучение

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Стоимость увеличилась сразу в два раза.

Автошколы Петербурга в два раза подняли цены на обучение. Если раньше курсы для получения прав категории В стоили в среднем 25 тысяч рублей, то теперь — 60.

Кто и почему распорядился взвинтить цены? На этот вопрос в автошколе не ответили. Но цены подняли синхронно все. Якобы это улучшит качество обучения.

Чтобы сдать экзамен и получить права, будущий водитель должен откатать 56 часов, но в большинстве школ практика занимает гораздо меньше времени. За счет уменьшения количества часов экономят бензин и рабочее время инструкторов.

«В результате органом, который возмутился качеством подготовки, стал ГИБДД. К этим автошколам будут применяться, так скажем, меры более строго внимания на приеме экзаменов», — считает автоэксперт Дмитрий Попов.

В МВД Петербурга свою причастность к какому-либо давлению на школы отрицают. Там заявили, что вопросы ценообразования целиком «на совести владельцев автошкол» и посоветовали им не перекладывать проблемы с больной головы на здоровую.

Некоторые эксперты считают, что речь идет о сговоре.

«Такого в принципе быть не может, что 200 автошкол одномоментно взяли и решили поднять цены. Здесь есть какой-то организатор. Нигде такого нет, чтобы товар и услуга в два с половиной или три раза подорожала. Кто-то был организатор, кто-то собрал, где-то договорились», — уверен руководитель коллегиального сообщества директоров автошкол России Игорь Матвеев.

Главным остается вопрос качества подготовки будущих водителей. По итогам прошлого года в России произошло почти 132 с половиной тысячи ДТП с пострадавшими. За год на дорогах погибли 14 с половиной тысяч человек. Еще 166 с половиной получили травмы. Годом ранее аварий было меньше.

По данным экспертов, каждое десятая авария происходит с участием начинающих водителей. Большие вопросы у специалистов к квалификации самих инструкторов. Чтобы обучение стало лучше эксперты предлагают легализовать работу частных инструкторов и усилить контроль за качеством обучения в автошколах. Ввести KPI: если плохо учишь — теряешь право преподавать.

«Если выпускники не могут сдать экзамен — тогда надо ставить вопрос, а почему эти люди готовят молодых водителей и отбирать возможность работать в этой сфере. Эти KPI необходимо вводить, тогда мы увидим другое качество работы. Сейчас в автошколы идут те, кого не взяли даже в такси», — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Пока резкий скачок цен наблюдается только в Петербурге. В Москве пройти курсы можно по-прежнему за 25-30 тысяч рублей. Станут ли петербуржцы после двукратного увеличения стоимости обучения умелыми водителями, большой вопрос.

ФАС должна провести проверку и выяснить, нет ли в действиях школ нарушения антимонопольного законодательства. Соответствующий запрос направлен в ведомство. Автошколам придется обосновать ценообразование.