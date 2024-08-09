Страшное ДТП на МКАД: внедорожник протаранил несколько авто и вылетел на встречку

На МКАД внедорожник протаранил несколько авто и вылетел на встречку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Заблокированными оказались почти все полосы.

Момент невероятной аварии на МКАД сегодня попал на видео. Внедорожник вылетел на встречку, а сделать это на кольцевой практически невозможно, потому что стоят бетонные отбойники. И вот таких небольших разрывов — единицы.

На полной скорости джип протаранил легковушку, а потом задел еще несколько машин. Среди них — грузовик и такси. Заблокированными оказались почти все полосы.

Не обошлось без жертв. Погибла женщина, водитель внедорожника госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной версии он не справился с управлением. Именно это привело к трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что количество пострадавших в ДТП под Армавиром увеличилось до 14 человек, среди них есть дети. Известно о двух погибших.

В Краснодарском крае столкнулись легковушка и микроавтобус. В автобусе находились 17 человек. По факту возбуждено уголовное дело.