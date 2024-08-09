Украинские боевики расстреляли из танка мужской монастырь под Суджей

Фото, видео: 5-tv.ru

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А после ВСУ открыли огонь по прихожанам, которые пытались эвакуироваться в безопасное место.

Украинские боевики в Курской области целенаправленно атакуют мирные объекты. Одним из первых под удар попал Горнальский мужской монастырь под Суджей. Его расстреливали из танка, когда там шла служба. Потом в окна полетели дроны с зажигательными снарядами.

Прихожане около суток прятались в подвале, а потом приняли решение уезжать. К сожалению, до Курска добрались не все.

«Мы проезжаем буквально километр, даже чуть меньше. Из кустов по нашей машине начали очередями отрабатывать со стрелкового оружия. В мою машину попадает три пули и в заднюю машину попадает три пули. В задней машине человека насмерть убили. Наверное, сразу в сердце попали», — говорит насельник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря Иеромонах Мелетий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сейчас происходит в Курской области.