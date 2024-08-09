«Трансформатору» Портнягину продлили арест по делу о неуплате налогов

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

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В начале августа его жена была задержана по подозрению в даче взятки.

Тверской районный суд Москвы продлил арест предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину. Под домашним арестом он останется до 10 октября. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест 15 апреля 2024 года. Его подозревают в неуплате налогов, а также отмывании денежных средств.

Не дожидаясь решения суда, Портнягин заявил, что намерен воспринимать этот арест как отпуск. Время он пообещал провести с семьей, на даче. Однако уже 10 июня стало известно о продлении ареста бизнесмена.

В начале августа задержали и супругу Портнягина Екатерину. Ее заподозрили в даче взятки в крупном размере. Жене «Трансформатора» бессрочно выписали запрет на определенные действия.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Портнягина после первого суда. Тогда он заявлял, что уже закрыл все долги и вышел с судебного заседания «больше политиком, чем предпринимателем».