Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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ВС РФ нанесли поражение противнику в районе города Суджа.

Российская армия продолжает вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области. Сводку с этого направления за минувшие сутки приводит Минобороны России.

Силами группировки «Север» удалось не допустить продвижения вражеских войск вглубь российского региона.

ВС РФ нанесли огневое поражение по живой силе и боевой технике противника в районе населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский, а также на западной окраине города Суджа.

«В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров «Страйкер», а в районе населенного пункта Мартыновка– колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины «Козак», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Авиация и ракетные войска продолжают бить по силам противника в районе Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка „Краб“ и орудие Д-20», — отметили в пресс-службе.

Атака ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Боевики киевского режима попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам Курской области.

По последнем данным Минздрава России, под украинским огнем пострадали 66 человек, девять из которых несовершеннолетние.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои на приграничье продолжаются.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов и.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация в Курской области признана ЧС федерального масштаба.