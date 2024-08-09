Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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По последним данным, в результате пострадали 66 мирных жителей региона России.

Начало Россией специальной военной операции (СВО) весной 2022 года позволило сократить масштабы последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом рассказал обозреватель EADaily Игорь Левитас.

«Промедление смерти подобно — так говорят. Это был тот случай», — заявил Левитас.

Обозреватель уверен, что власти Украины готовили нападение на Россию в 2022 году — сейчас они взяли на вооружение именно эту «разработку». При этом начало СВО позволило сократить масштабы разрушений от атаки ВСУ, дополнил Левитас.

Он также предположил, что освобождение ВС РФ территорий позволило отодвинуть границу от столицы России, что тоже сыграло свою положительную роль. Левитас подчеркнул, что сейчас силы ВСУ будут в любом случае подавлены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Боевики киевского режима попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам Курской области.

Президент России Владимир Путин 7 августа встретился с руководителями силовых ведомств, Генерального штаба и ФСБ, Минобороны РФ для обсуждения ситуации в Курской области. Генерального штаба Валерий Герасимов тогда заверил, что операция в регионе завершится разгромом ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях масштабной провокации в Курской области со стороны ВСУ. В МЧС указали, сколько человек пострадали в результате атаки.