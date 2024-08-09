«Лиза плюс Илья»: фанаты оценили имя новорожденной дочери Авербуха и Арзамасовой
Подписчики Авербуха и Арзамасовой оценили имя новорожденной дочери
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Знаменитости подобрали красивое и особенное имя.
Поклонники известной пары — фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой — обсуждают имя новорожденной дочери звезд. Под трогательным постом спортсмена в социальной сети преданные фанаты радуются счастливому событию.
Авербух и Арзамасова стали родителями второй раз, в 2021-м у них родился наследник Лев, 14 августа ему исполнится три года. Накануне у знаменитостей на свет появилась девочка — малышке дали красивое имя Лия, которое прекрасно сочетается с именами родителей и брата. Креативность мамы и папы отметили подписчики.
«Илья, поздравляю вас с Лизой и Левушкой с рождением прекрасной малышки. Лия — очень красивое имя»;
«Лия Ильинична! Звучит!»;
«Лия, добро пожаловать на свет. Чудесное имя, так и думала, что если у вас родится девочка, то она будет Лия или Лея»;
«Два львенка»;
«Прикольно. Лия — Лиза + Илья получилась Я», — радуются за пару поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Авербух трогательно обратился к Арзамасовой.