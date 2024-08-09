ЧС федерального масштаба: в МЧС описали ситуацию в Курской области

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области

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По последним данным, в результате обстрела пострадали 66 человек.

В Курской области установили федеральный уровень реагирования на ЧС. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — сообщили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Боевики киевского режима попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам Курской области.

По последнем данным Минздрава России, под украинским огнем пострадали 66 человек, девять из которых несовершеннолетние.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои на приграничье продолжаются.

Ранее 5-tv.ru передавал слова жителя курской деревни, который пытался эвакуироваться вместе с семьей. ВСУ открыли огонь по автомобилю, которым управляла его жена. Из-за полученного ранения женщина отключилась и врезалась в другую машину, спасти ее не удалось. Погибшая находилась на втором месяце беременности.