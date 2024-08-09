«Будем общаться»: Дана Борисова рассекретила нового возлюбленного

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая рассказала подробности знакомства с ухажером.

Телеведущая Дана Борисова принимает ухаживания от состоятельного мужчины, который помогает ей деньгами. Подробностями своей личной жизни знаменитость поделилась в интервью Леди Mail.

Познакомились влюбленные перед отлетом Борисовой в Колумбию. Знаменитость потеряла заграничную банковскую карту и одна из соседок посоветовала ей обратиться за помощью к своему родственнику.

Мужчина на три года младше телеведущей, живет в Лондоне. Но периодически он приезжает в Москву по делам и, конечно, чтобы увидеться с Даной.

«Когда был тут в прошлом месяце, мы виделись. Он мне очень понравился: статный, симпатичный», — отметила знаменитость.

Буквально с первой встречи новый ухажер начал оказывать Борисовой финансовую поддержку. Однако 48-летняя знаменитость серьезных планов не строит, ведь ей хорошо и одной.

«Будем и дальше общаться — хорошо, нет — тоже хорошо. В целом мне и одной замечательно, с дочкой. Жить с мужчиной я не хочу, замуж тоже», — уверяет звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дана Борисова сказала о лечении Глюк’оZы.