«Не могла пошевелиться»: беременная Карди Би о том, как чуть не потеряла ребенка

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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К счастью, трагедии удалось избежать.

Знаменитая американская рэп-исполнительница Карди Би могла потерять малыша из-за несчастного случая. Об этом сообщает журнал People.

Не так давно беременная третьим ребенком звезда спускалась по лестнице и по неосторожности поскользнулась. К счастью, опасного падения удалось избежать, однако певица все же травмировала ногу из-за неудачного поворота.

Артистке помогли сойти со ступенек и добраться до дома в целости и сохранности, где Карди решила немного отдохнуть после случившегося — она почувствовала боль в нижней части живота. Как отметила рэпер, такое ощущение для нее вполне привычно, поэтому звезда не обратилась в больницу, а прилегла поспать.

«Когда я проснулась, я вообще не могла шевелить нижней частью тела. Даже простое движение ногами причиняло боль внизу живота. Я не могла пошевелиться. Я чувствовала себя парализованной», — пожаловалась знаменитость.

Постепенно начиная паниковать, артистка вызвала скорую и отправилась в больницу. Как оказалось, Карди Би порвала связки в области таза. У певицы открылось кровотечение, а также начались схватки, которые продолжались на протяжении 24 часов с периодичностью в две минуты.

Несколько дней звезде пришлось провести под надзором специалистов. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и сохраняет постельный режим дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карди Би в третий раз станет мамой.