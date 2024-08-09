Авербух трогательно обратился к Арзамасовой: «Спасибо, любимая, за нашу девочку»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Накануне у пары на свет появилась малышка Лия.

Знаменитый фигурист Илья Авербух поблагодарил любимую супругу актрису Елизавету Арзамасову за рождение дочери. Трогательным посланием спортсмен поделился на своей странице в социальной сети.

О появлении на свет малышки Лии стало известно 8 августа — семья с нетерпением ждала девочку. Авербух давно мечтал о дочке и оказался невероятно рад, когда узнал пол ребенка. Безусловно, фигурист был бы счастлив и мальчику, однако «опыта растить девочку» у него еще не было, как он признавался несколько месяцев назад.

«Ну, здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться… Спасибо, любимая, за нашу девочку», — обратился к драгоценной жене Илья Авербух.

Знаменитости объявили об отношениях летом 2020-го, а спустя полгода поженились. В 2021-м у пары родился сын Лев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Арзамасова и Авербух рассекретили пол новорожденного малыша.