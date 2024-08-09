Ермак: возможное приглашение России на саммит по Украине не знак к переговорам

Фото: IDA MARIE ODGAARD / ТАСС

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Глава офиса президента Украины назвал того, кто принимает ключевую роль в решении данного вопроса.

Вероятное приглашение России на саммит по Украине не означает, что Киев готов начать переговоры. Об этом рассказал в интервью изданию «Европейская правда» глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь!» — подчеркнул Ермак.

Он заявил, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине планируется при участии всех стран, которые поддержали предложенную Киевом «формулу мира». Ермак подчеркнул, что именно в этом формате планируется обсудить этот план.

Киев не желает, чтобы грядущее мероприятие проходило в «формате Украина — Россия», отметил Ермак. Он также сказал, что пока что «очень рано» говорить о вероятном присутствии на саммите президента России Владимира Путина. По мнению главы украинского офиса, решение о переговорах принимает не он, а Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Ермак также добавил, что в Киеве желают, чтобы саммит состоялся именно в этом году. При этом власти Украины не готовы к компромиссам, касающимся территориальной целостности и суверенитету страны.

Ранее 5-tv.ru писал, как в начале лета Андрей Ермак сделал заявление о переговорах с Россией — речь шла о «мирном плане».