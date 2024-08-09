Заплатили бутербродами: Кейт Бланшетт не получила гонорар за съемки во «Властелине колец»

Фото: Кадр из к/ф «Властелин колец: Две крепости», реж. Питер Джексон, 2002 г.

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Могущественная эльфийка Галадриэль появилась в трех фильмах, но получила очень мало.

Австралийская актриса Кейт Бланшетт получила гонорар за участие в кинотрилогии «Властелин колец» в виде бутербродов. Об этом она рассказала в беседе с изданием Variety.

Несмотря на то, что серия фильмов по роману Джона Рональда Руэла Толкина собрала 2,9 миллиарда долларов по всему миру, не все актеры получили хорошие деньги за свой труд. Это коснулось и Бланшетт, сыгравшую эльфийку Галадриэль.

«Нет, никому ничего не заплатили за съемки в этом фильме», — ответила актриса.

По ее словам, в основном она получала бесплатные сэндвичи и могла оставить накладные уши.

«Женщинам не платят столько, сколько вы думаете», — подчеркнула актриса.

Не только Бланшетт была недовольна своим гонораром. В 2019 году выразил недовольство и Орландо Блум. Он заявил, что за все три фильма он получил 175 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Warner Bros собирается снять два новых фильма по роману «Властелин колец».