Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА в Липецкой области
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Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Ситуацию прокомментировал губернатор региона.
По предварительной информации, шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — указано в публикации.
Артамонов добавил, что угроза атаки в регионе сохраняется.
Липецкая область подверглась массированной атаке ВСУ минувшей ночью. Известно, что был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также детонация взрывоопасных объектов произошла вдали от гражданских строений.
Было принято решение ввести режим ЧС территории Липецкого муниципального округа и начать эвакуацию нескольких населенных пунктов для обеспечения безопасности местных жителей.