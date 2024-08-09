Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области

Фото: Reuters / KURSK GOVERNOR

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ВСУ минувшей ночью атаковали регион беспилотниками.

Пожар начался на военном аэродроме в Липецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

О пострадавших не сообщается.

Ранее губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщал, что детонация взрывоопасных объектов произошла после атаки беспилотников ВСУ в Липецкой области вдали от гражданских строений. Было принято решение ввести режим ЧС и начать эвакуацию нескольких населенных пунктов для обеспечения безопасности местных жителей.

Кроме того при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. В регионе зафиксированы нарушения электроснабжения.