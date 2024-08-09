Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В этой охоте нет ни жертв, ни загонщиков, а вместо оружия — бинокли, фотообъективы и огромный запас терпения.

В горах Кавказа стартовала необычная перепись. В эти дни специалисты ежедневно проходят десятки километров, чтобы встретить медведей и собрать данные, которые помогут получить информацию о популяции хищника. Как это происходит, увидел корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Размытый оттиск могучей лапы будто бы выцветшая печать, наложенная на эти земли их хозяином сразу после схода снега. А вот и он, неторопливо ползет вверх по горному склону.

В этой охоте на медведя нет ни жертв, ни загонщиков, а вместо оружия — бинокли, фотообъективы и огромный запас терпения.

В группе тех, кто идет по следу бурого хищника, — сотрудники лесохраны, егеря и ученые. Учет медведя в кавказских горах — кропотливый труд. Мало найти пристанище зверя, нужно еще дойти до него.

Но, конечно, здесь туристов практически не бывает. Места заповедные. Оттого и диких животных так много. Прямо под ногами проползает змея. Целое стадо горных серн обгладывают куски соли, оставленные лесниками. Это незаменимый минерал для местной фауны.

Экспедиция доходит до так называемой зоны альпийских лугов. На позеленевших горах еще не растаяли кляксы из снега. Здесь-то чаще всего и можно встретить медведей. Особенно сейчас, в преддверье их брачного периода.

Где самец, а где самка — отличить не сложно. Чтобы завоевать медвежье сердце, хозяин гор ходит по пятам своей избранницы. Но молодая медведица, пока что не впечатлена ухаживаниями. Мишка решает немного отвлечься. Так он спасается от жары. Все полосы на снегу — результат работы его лап, объясняет сопровождающий. Сейчас в жару это чуть ли не любимое развлечение медведей, помимо еды и сна.

Весь кавказский зубровый заповедник поделен во время учета на 20 участков. Столько же групп ведут учет. Исследовать некоторые земли меньше, чем за несколько суток, не удастся. Изучать популяцию помогают в том числе и фотоловушки. Главное — не посчитать одного и того же дважды, шутят в группах по учету. Но такого не бывает, уверяют специалисты.

«Отличить их довольно несложно. Когда идешь, наблюдаешь десятки медведей, ты видишь форму ушей, форму головы, цвет шерсти. В нашем заповеднике можно увидеть до десятка оттенка медведей, хотя это все бурые», — говорит заместитель директора по развитию Кавказского государственного биосферного заповедника Ольга Пегова.

Мишек любого цвета фотографируют, записывают время и координаты места, где косолапый был замечен, после чего тщательно анализируют информацию.

«Если брать всю информацию по мониторингу, у нас здесь увеличение численности медведя. Заповедник на самом деле окружен. Воздействие вокруг заповедника, то есть эта капсула окружена людьми. Поэтому хотели понимать, не столько, сколько у нас медведей, а понимать: как живет медведь, чем он занимается», — говорит директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев.

А еще сотрудники заповедника отмечают увеличение таких медведей, что стали зависимы от пищевого мусора, оставленного человеком. От этого дикого зверя все чаще и замечают вблизи городов и поселков. К счастью, маршрут героя репортажа был проложен в противоположную от населенного пункта сторону, его корректировала медведица, чье сердце косолапый пытается завоевать.