Игра в «шашечки»: в России за опасное вождение планируют штрафовать

Законопроект о штрафах за опасное вождение могут принять в России

Фото, видео: Елков Олег / ТАСС; 5-tv.ru

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Законопроект предусматривает и наказание в виде лишения водительских прав.

Законопроект о штрафах за опасное вождение могут принять уже этой осенью. Но, как рассказали «Известиям» эксперты, в текущем виде текст содержит юридическую коллизию.

Дело в том, что у самого термина «опасное вождение» нет четкого определения. К тому же неясно, кто и как будет фиксировать нарушения и соответственно, выписывать штраф. В текущей интерпретации наказания предлагают ввести за резкие перестроения, так называемые «шашки», а также за намеренное нарушение безопасной дистанции, препятствие обгону и несоблюдение требований дорожных знаков.

В первый раз водителю будет грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Повторное лихачество сразу приведет к лишению водительских прав.