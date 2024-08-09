Режим ЧС и эвакуация: что происходит в Липецкой области после атаки ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Zumа/TACC

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Готовятся пункты временного размещения и транспорт.

Режим ЧС вводится на территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Артамонов.

Также было принято решение об эвакуации жителей трех населенных пунктов — Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Для них будут подготовлены пункты временного размещения и транспорт.

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, в результате которой был поврежден объект энергетической инфраструктуры. В регионе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

Как отметил губернатор, угроза атаки беспилотных летательных аппаратов все еще сохраняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что над акваторией Севастополя сбита противокорабельная ракета «Нептун».